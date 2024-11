La Cámara Federal rechaza apelación de Alberto Fernández y confirma al fiscal en causa de violencia de género

El Tribunal de Apelaciones porteño ratificó la permanencia de Ramiro González como fiscal en la investigación por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, rechazando una apelación de la defensa del ex presidente.

La Cámara Federal de Buenos Aires desestimó hoy una apelación de Alberto Fernández en la que buscaba apartar al fiscal Ramiro González de la causa que investiga presunta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez . El rechazo fue dictado por el juez Eduardo Farah , quien argumentó que la apelación fue “mal concedida”, señalando que las recusaciones a fiscales no son en general susceptibles de apelación, a menos que se pruebe alguna excepción específica, algo que la defensa de Fernández no logró demostrar.

La decisión de la Cámara respalda el fallo anterior del juez Julián Ercolini , quien había confirmado a González como fiscal de la causa, desestimando el planteo de la defensa que alegaba una “pérdida de objetividad” del fiscal. Fuentes judiciales informaron que ahora Ercolini deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal de citar a Fernández a declaración indagatoria .

En su resolución, Farah explicó que no hubo indicios de que la permanencia del fiscal cause un “perjuicio irreparable” a la defensa de Fernández y reiteró que, para aparter a un fiscal, es necesario probar que este carece de la objetividad exigida por la normativa. . El camarista subrayó que el rol del fiscal no es equiparable al de un juez, ya que este último debe mantener una imparcialidad estricta como árbitro neutral en el conflicto.

El fallo también precisó que cualquier cuestionamiento sobre las decisiones procesales del fiscal debe dirigirse al juez de garantías y, eventualmente, a otros mecanismos de revisión que estipula la ley. De este modo, la Cámara dejó firme la continuidad de González en la investigación y confirmó la obligación del juez Ercolini de resolver sobre la citación a indagatoria de Alberto Fernández en el marco de esta causa.