Milei sobre la condena a Cristina: “El que las hace, las paga”

El presidente ratificó su lema y destacó el trabajo independiente de la Justicia. Además, recibió el Premio Nobel Judío en Israel.

El presidente Javier Milei habló este miércoles desde Israel tras la condena de Cristina Kirchner, quien fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Durante su exposición en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Milei ratificó su lema de campaña: “El que las hace, las paga” y afirmó que, bajo su gobierno, la Justicia actúa con celeridad cuando no hay interferencias del Poder Ejecutivo.

En su discurso, el mandatario destacó que uno de los logros de su gestión fue dejar que los jueces actúen libremente, sin presiones del poder político. “El mérito es de la Corte Suprema y de la Justicia independiente. Lo único que he hecho es cumplir con mi promesa republicana, dejar que los jueces actúen sin injerencia”, enfatizó Milei.

A su vez, el presidente aprovechó para promover lo que considera el “milagro económico argentino”, destacando los logros económicos de su gobierno ante los más de 150 asistentes al evento. Prometió que la inflación será un problema resuelto hacia mediados de 2026 y explicó sus planes para mantener el equilibrio fiscal y reducir la pobreza.

“El que me escuchó durante la campaña no debería sorprenderse con las medidas que tomamos. Preferí correr el riesgo de que me echen por cumplir con mi palabra antes que traicionar mis principios”, expresó Milei, defendiendo su decisión de cumplir sus compromisos sin temer las consecuencias.

El presidente también destacó que, durante su gira por Italia, España, Francia y Israel, recibió el Premio Nobel del Mundo Judío en una ceremonia en Jerusalén. En este evento, expresó su alineamiento con Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, y reflexionó sobre la influencia judía y griega en la cultura occidental.

“¡Am Israel Jai! ¡Viva la Libertad, carajo!”, exclamó Milei al finalizar su intervención, ante la presencia de figuras como el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y el activista Natan Sharansky.