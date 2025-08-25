Plazo fijo: los bancos con mejor tasa este 25 de agosto

El Banco Central publicó las tasas que ofrecen las principales entidades para depósitos en pesos a 30 días. Algunas superan el 50%.

La tasa de interés de los plazos fijos volvió a convertirse en un dato clave para los ahorristas argentinos. Este lunes 25 de agosto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió la tabla actualizada de rendimientos que cada entidad financiera ofrece para depósitos en pesos a 30 días.

El ranking exhibe diferencias significativas entre bancos estatales y privados: mientras algunos mantienen tasas en torno al 35% anual, otros llegan hasta el 50%, intentando seducir a los pequeños inversores que buscan proteger su poder adquisitivo.

Las mejores tasas del mercado

Entre los bancos tradicionales, Nación ofrece un 44%, Provincia un 43% y Ciudad un 35%. En el sector privado, Galicia y Macro alcanzan el 45%, mientras que BBVA paga un 43% y Santander un 38%.

El contraste lo marcan bancos más pequeños y digitales, que encabezan la tabla de este lunes. Reba y CMF ofrecen la tasa más alta del mercado con un 50%, seguidos por Meridian, Columbia y el Banco de Tierra del Fuego, todos con un 49%. Córdoba y Crédito Regional llegan al 48,5% y 48% respectivamente.

En el otro extremo, entidades como Masventas (25%) y Formosa (32%) se ubican entre las menos competitivas.

Cómo consultar y constituir un plazo fijo

El BCRA recordó que la constitución de un plazo fijo es gratuita y puede realizarse tanto por home banking como de manera online en entidades que permiten operar sin ser cliente. Además, destacó que las tasas de interés quedaron desreguladas desde 2024, por lo que cada banco define el porcentaje que está dispuesto a pagar.

Contexto: inflación y competencia bancaria

La mejora de tasas llega tras la suba de encajes dispuesta por el Banco Central hace dos semanas, que empujó a los bancos a ofrecer mayores rendimientos. Hasta entonces, los plazos fijos pagaban en promedio entre 27% y 29%. Hoy, con propuestas que rondan el 50%, algunos plazos fijos logran superar la inflación proyectada por el mercado para 2025.

Para los analistas, la competencia entre entidades refleja la necesidad de retener depósitos en pesos en un contexto de incertidumbre económica y presión inflacionaria.

Qué significa para el ahorrista

La foto de este lunes muestra un escenario dispar: quienes apuesten por bancos digitales o regionales podrán acceder a tasas de hasta el 50%, mientras que en las entidades más grandes y tradicionales el rendimiento se mantiene más bajo. En cualquier caso, la elección del banco será determinante para que los ahorros no pierdan contra la inflación.