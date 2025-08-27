Carlos Pagni y el escándalo Spagnuolo: “Jueces y fiscales tiraron sus celulares al río”

El periodista advirtió que el caso expone una corrupción crónica y golpea el relato oficial anticorrupción del Gobierno.

En medio de la crisis política por los audios de Diego Spagnuolo, el periodista Carlos Pagni lanzó una frase demoledora en su último editorial: “Varios jueces y fiscales tiraron sus celulares al río este fin de semana”.

El comentario graficó el pánico que atraviesa al poder judicial tras la filtración de conversaciones que comprometen a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei y que, según Pagni, revelan “una corrupción con rasgos crónicos en la Argentina”.

Un sistema que se repite

Pagni sostuvo que el caso Spagnuolo desnuda un esquema de financiamiento ilegal de la política que repite nombres, empresas y métodos a lo largo de distintas gestiones.

En su reconstrucción, aseguró que Spagnuolo relató haber sido presionado para contratar a la droguería Suizo Argentina, vinculada a los hermanos Kovalivker, “viejos actores del sistema” que habrían financiado a diversos espacios políticos, incluido el de Milei.

Incluso, deslizó que el supuesto aporte de 2 millones de dólares para la fiscalización del balotaje explica parte del malestar de Mauricio Macri con la Casa Rosada.

Lule, Karina y el poder en la sombra

Según el relato difundido por Pagni, Spagnuolo habría advertido al propio Presidente sobre la trama, pero luego fue citado por Karina Milei, quien le habría dicho: “No vuelvas a hablar con mi hermano. Lule soy yo. Hacé lo que te dice Lule”.

De ese modo, Pagni apuntó al corazón del oficialismo: Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, señalados como nexos centrales en el entramado.

La Justicia bajo sospecha

El periodista fue más allá al mencionar la supuesta sociedad entre los hermanos Lijo y los Kovalivker, lo que pone bajo otra luz el intento oficial de nombrar a Ariel Lijo en la Corte Suprema.

“Lo que hoy está en discusión no es solo un hecho aislado, sino la forma en que se organiza la relación entre política, negocios y Justicia”, remarcó.

Una crisis que erosiona al Gobierno

Para Pagni, el escándalo golpea directamente “en el corazón del relato oficial” anticorrupción y obliga al Gobierno a repensar su esquema de poder.

La crisis, advirtió, llega en un momento económico y político delicado: la confianza del consumidor cayó 14%, según datos de la Universidad Di Tella previos a la filtración de los audios.

“Esto obliga a Milei a resetearse políticamente, quizá aferrándose a figuras como Guillermo Francos, a quien el Presidente elogió enfáticamente”, concluyó el periodista.