El Gobierno aumenta un impuesto al gas para sostener subsidios

La alícuota pasa de 6,6% a 6,8% y financiará el régimen de zonas frías en las facturas residenciales.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un incremento en el recargo que se aplica sobre la factura de gas para financiar los subsidios a zonas frías. A través de la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, la alícuota pasó de 6,6% a 6,8%.

Cómo impactará en las facturas

El aumento regirá sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), tanto para el consumo regular como para el autoconsumo.

El recargo deberá trasladarse íntegramente a los usuarios finales, lo que implica que las distribuidoras y comercializadoras de gas no obtendrán ganancias ni pérdidas derivadas de su aplicación, sino que solo actuarán como intermediarias en la recaudación.

El argumento oficial

Según Economía, la decisión responde a la “mayor necesidad de fondos” para financiar el Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que sostiene tarifas reducidas en regiones con bajas temperaturas.

La medida se enmarca en la emergencia energética nacional y en la política de reestructuración de subsidios. El Ejecutivo busca reemplazar los aportes generalizados por un esquema más focalizado en sectores y regiones vulnerables.

El contexto

La resolución establece que la aplicación comenzará una vez que el ENARGAS publique los procedimientos especiales de facturación.

En paralelo, el Gobierno enfrenta críticas por la eliminación de subsidios universales y la presión que ejerce la inflación sobre los servicios públicos. Con esta suba, intenta mantener la cobertura de los hogares de zonas frías sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.

Consecuencia política y social

La suba del recargo al gas, aunque mínima en porcentaje, impactará directamente en las boletas de millones de usuarios. Se trata de un ajuste que revela el delicado equilibrio entre el compromiso fiscal del Ejecutivo y la necesidad de sostener beneficios en regiones donde la calefacción es un servicio esencial.