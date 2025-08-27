El Gobierno aumenta un impuesto al gas para sostener subsidios

Nacionales
spot_imgspot_img

La alícuota pasa de 6,6% a 6,8% y financiará el régimen de zonas frías en las facturas residenciales.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un incremento en el recargo que se aplica sobre la factura de gas para financiar los subsidios a zonas frías. A través de la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, la alícuota pasó de 6,6% a 6,8%.

Cómo impactará en las facturas

El aumento regirá sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), tanto para el consumo regular como para el autoconsumo.

El recargo deberá trasladarse íntegramente a los usuarios finales, lo que implica que las distribuidoras y comercializadoras de gas no obtendrán ganancias ni pérdidas derivadas de su aplicación, sino que solo actuarán como intermediarias en la recaudación.

El argumento oficial

Según Economía, la decisión responde a la “mayor necesidad de fondos” para financiar el Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que sostiene tarifas reducidas en regiones con bajas temperaturas.

La medida se enmarca en la emergencia energética nacional y en la política de reestructuración de subsidios. El Ejecutivo busca reemplazar los aportes generalizados por un esquema más focalizado en sectores y regiones vulnerables.

El contexto

La resolución establece que la aplicación comenzará una vez que el ENARGAS publique los procedimientos especiales de facturación.

En paralelo, el Gobierno enfrenta críticas por la eliminación de subsidios universales y la presión que ejerce la inflación sobre los servicios públicos. Con esta suba, intenta mantener la cobertura de los hogares de zonas frías sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.

Consecuencia política y social

La suba del recargo al gas, aunque mínima en porcentaje, impactará directamente en las boletas de millones de usuarios. Se trata de un ajuste que revela el delicado equilibrio entre el compromiso fiscal del Ejecutivo y la necesidad de sostener beneficios en regiones donde la calefacción es un servicio esencial.

spot_img

Carlos Pagni y el escándalo Spagnuolo: “Jueces y fiscales tiraron sus celulares al río”

ED -
El periodista advirtió que el caso expone una corrupción crónica y golpea el relato oficial anticorrupción del Gobierno. En medio de la crisis política por...
Read more

El Banco Nación y la Provincia lanzan 50% de descuento en alimentos

ED -
La promoción estará vigente del 26 al 28 de agosto en comercios adheridos. El tope de reintegro por persona es de $80 mil. El Banco...
Read more

Plazo fijo: los bancos con mejor tasa este 25 de agosto

ED -
El Banco Central publicó las tasas que ofrecen las principales entidades para depósitos en pesos a 30 días. Algunas superan el 50%. La tasa de...
Read more

© El Diario de San Luis - Integrante de Multimedio Group S.A.S - Todos los derechos reservados

Esta obra está licenciada bajo CC BY 4.0 Creative Commons logo Attribution icon