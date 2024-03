Conmoción en Formosa: mató a puñaladas a su hijo de 8 años, grabó un video e intentó suicidarse

Un hombre asesinó a puñaladas a su propio hijo de 8 años, le envió un video a la ex mujer -la mamá del niño- para pedirle “perdón” por su accionar y luego intentó quitarse la vida con una escopeta.

El menor padecía una discapacidad motriz de nacimiento y las primeras pericias arrojaron que habría fallecido desangrado, a raíz de una serie de cortes profundos y demás heridas de arma blanca.

“Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Solo que me entierren y nada más. Creo que esta es la mejor alternativa, si no mucho sufrimiento, tantos años”, manifestó el agresor en aquel mensaje previo al filicidio.

El desgarrador caso ocurrió este miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio formoseño de San Roque.

Fuentes del caso informaron que Zamir, el menor que tenía una discapacidad motriz, fue hallado con heridas de arma blanca. “Las primeras pericias suponen que falleció desangrado, tenía cortes profundos en el brazo y el cuerpo”, consignaron a la agencia de noticias NA.