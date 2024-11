Javier Milei propone eliminar el DNI no binario por considerarlo ineficaz

El Gobierno busca derogar el decreto que permite el DNI no binario, alegando su bajo impacto y alto costo. Solo 1.500 personas de más de 8.000 no binarias realizaron el cambio en su documento, según datos oficiales.

El presidente Javier Milei anunció su intención de eliminar el DNI no binario mediante un decreto nacional. Esta medida afectará a las personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino, argumentando que el costo de su implementación no se justifica frente a su bajo impacto. Según estadísticas oficiales, en Argentina hay 8.293 personas no binarias , de las cuales solo 1.500 han solicitado el cambio en su documento , lo que representa un 18%.

Desde el Gobierno consideran que la política, implementada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández , no cumplió con las expectativas. A esto se suman otras medidas de corte similares, como la prohibición del lenguaje inclusivo y el desfinanciamiento de programas de salud reproductiva , que han generado críticas desde colectivos LGTBQ+ y organismos de derechos humanos.

El anuncio coincide con la decisión de restringir los cambios de penal para presos que modifican su género , como lo ejemplificó Milei al mencionar el caso del líder de la banda Los Monos. “Los delincuentes no podrán usar la ley de igualdad de género para cambiar de penal. En un país serio, esto no puede suceder”, declaró el mandatario.

El DNI no binario es un derecho consagrado por la Ley de Identidad de Género 26.743 , sancionada en 2012, e implementado mediante el Decreto Presidencial 476/21 . Este instrumento permitió a las personas identificarse fuera del binarismo de género, considerándolo un avance en derechos sociales.

Aunque aún no se publicó el decreto que derogaría esta medida, la administración de Milei anticipó que busca dejarlo sin efecto antes de fin de año, alineando esta decisión con su agenda de recortes en políticas de diversidad e inclusión.