El escándalo de los audios llega a la Justicia

Spagnuolo entregó grabaciones, se presentó con abogado y tensó al Gobierno de Milei.

El caso Diego Spagnuolo dejó el ring mediático y se instaló en Comodoro Py. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entregó al fiscal federal Franco Picardi un pendrive con audios y, en paralelo, designó abogado defensor, decisión que reconfigura el tablero político y judicial del Gobierno de Javier Milei.

Según la reconstrucción pública del caso, en esas grabaciones Spagnuolo menciona a figuras de primera línea: apunta contra Eduardo “Lule” Menem —a quien vincula con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina—, cuestiona la idoneidad de Karina Milei y acusa a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo. Son afirmaciones bajo investigación que, por ahora, no cuentan con verificación judicial.

En redes sociales, la periodista Romina Manguel agregó condimento: confirmó que Spagnuolo presentó abogado y sugirió tensiones con la estrategia oficial. La jugada fue leída como un “si caigo yo, caemos todos”, elevando el costo político de una eventual imputación si la Justicia convalidara parte de esos dichos.

Mientras tanto, el Ejecutivo intervino la ANDIS y nombró como interventor a Alejandro Vilches, referente cercano al ministro de Salud Mario Lugones, a su vez vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo. La decisión abrió sospechas de conflicto de interés, porque la auditoría interna —que podría derivar en denuncias penales— quedará en manos de un sector mencionado en los audios.

En el plano judicial, el expediente avanza con la toma de vista del material, posibles pericias de autenticidad, cruces de metadatos y citaciones a quienes surgen nombrados. La Fiscalía evaluará si corresponde imputar delitos contra la administración pública, tráfico de influencias u otras figuras, o bien archivar lo que no supere el umbral probatorio.

Lectura crítica. El episodio desnuda la fragilidad del control institucional: un organismo clave como ANDIS queda atrapado entre disputas internas, denuncias cruzadas y una intervención con riesgos de autoinvestigación. Para el oficialismo, el caso puede escalar de ruido mediático a riesgo penal; para la oposición, es munición política en tiempo real.

Qué viene. Si los audios superan el test de cadena de custodia y peritaje, el caso podría migrar de la hipótesis al proceso penal formal. En el corto plazo, la estabilidad de ANDIS, la trazabilidad de contratos y la transparencia en el entorno presidencial quedarán bajo observación, con consecuencias imprevisibles para la gobernabilidad.