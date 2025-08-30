Los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Filtraron grabaciones: pide “unidad” y el Gobierno habla de “escándalo” si son reales.

La crisis por los audios que salpican a la Casa Rosada sumó un capítulo propio: este viernes se difundieron grabaciones atribuidas a Karina Milei, donde la secretaria General de la Presidencia llama a evitar peleas internas de La Libertad Avanza. Los registros fueron difundidos por el canal Carnaval Stream y replicados por medios nacionales.

En uno de los fragmentos, se la escucha decir: “No podemos entrar en la pelea… tenemos que estar unidos, imaginate”, un mensaje dirigido a la tropa oficialista en medio de la escalada política por el caso ANDIS. Otra toma agrega una referencia a su rutina de trabajo en la Casa Rosada, “de las 8 de la mañana a las 11 de la noche”.

Desde el Ejecutivo, el vocero Manuel Adorni deslizó la gravedad institucional del episodio y puso en duda la autenticidad de los audios: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes; sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Según reconstrucciones periodísticas, habría hasta 50 minutos de grabaciones tomadas en una oficina pública y enviadas con la consigna “la puntita”. Por ahora, el contenido difundido no menciona la trama de presuntas coimas en ANDIS revelada en los audios del ex funcionario Diego Spagnuolo.

El telón de fondo sigue siendo el escándalo Spagnuolo, con denuncias sobre sobornos y contratos farmacéuticos que rozan a figuras del primer anillo del poder. La causa ya está judicializada y escaló la presión política sobre la cúpula libertaria.

Qué sigue. Se esperan pericias de audio y definiciones judiciales sobre intrusión y privacidad en ámbitos gubernamentales. En paralelo, el expediente por ANDIS continuará con pedidos de informes, allanamientos y testimoniales, mientras la oposición reclama transparencia y el oficialismo busca contener la interna.