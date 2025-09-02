La defensa en el femicidio cuestiona pruebas y terceros

Rivadera pidió pericias y deslizó que el crimen pudo ser obra de otros denunciados por la madre.

La audiencia de apertura y elevación a juicio por el femicidio de Anahí Micaela Robledo Yuvero se extendió por tres horas y dejó una escena picante: la defensa de Amado Raimundo Díaz abrió fuego contra la prueba y sugirió que “terceras personas” —antes denunciadas por la madre de la víctima— pudieron cometer el crimen.

El fiscal Leandro Estrada detalló evidencia que, a su criterio, ubica a Díaz como autor de las 25 puñaladas en un ataque de venganza hacia su ex pareja, Isabel Yuvero. La querella, representada por Laura Rodríguez, respaldó esa tesis y objetó cada planteo defensivo.

El abogado Bautista Rivadera insistió en la inocencia de su cliente: afirmó que no es violento, que no tiene antecedentes por violencia de género y anticipó que llamará a declarar a otra ex pareja de Díaz para despejar ese perfil. Además, pidió que Yuvero exhiba una denuncia de hace ocho años contra un tercer hombre, para revisar otras líneas de responsabilidad.

El eje del contrapunto fue tecnológico. Rivadera denunció “incompletitud” de la evidencia y fallas en el DVD con registros de una cámara de seguridad externa al domicilio de Díaz: aseguró que hay saltos horarios, que la grabación se corta cuando un policía retira la tarjeta y reaparece recién a las 21:30. Solicitó una pericia informática con un experto de parte, el ingeniero Núñez, para auditar la cadena de custodia y la integridad del material.

La querella se opuso: alegó que ya intervino el perito oficial Mariano Silvera y que no corresponde duplicar exámenes. El debate escaló cuando el juez Alfredo Cuello frenó a la abogada: “Ya la entendí, doctora… y no me haga caras”, advirtió, antes de permitir que la defensa sostenga su pedido por los “desperfectos” informáticos señalados.

Rivadera también cuestionó horarios vinculados a la internación del abuelo de la víctima en el Sanatorio de la Merced, que —según dijo— no coinciden con lo declarado por Yuvero. Pidió oficios para rever esos registros.

La estrategia defensiva combina hipótesis alternativas (posibles terceros), ataques a la cadena de custodia y pericias espejo; un libreto clásico para minar verosimilitud e integridad de la prueba técnica. Del otro lado, fiscalía y querella buscan cerrar brechas probatorias y sostener el móvil de venganza.

Con la causa elevada, el tribunal deberá resolver sobre pericias adicionales, testigos propuestos y objeciones. En juicio, la consistencia del video, las cronologías médicas y los contextos de violencia previa serán decisivos para el veredicto.