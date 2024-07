Santiago Sabin: “La Ley Bases es un retroceso para el trabajador”

El abogado laboralista Santiago Sain habló en La Voz de la Mañana en FM La Voz y analizó la Ley Bases: “es un retroceso para el trabajador”, dijo.

El abogado laboralista Santiago Sain detalló la Ley Bases que incorporó a la ley de Contrato de trabajo causal por discriminación y sostuvo que es un retroceso para el trabajador porque se valida el despido por discriminación y se lo tarifa.

“Nuestro país es uno de los que más discriminan en la región y esto llevado al campo laboral no es una excepción en las relaciones de trabajo pero antes no se visibilizaban, antes eran despidos con o sin causa, y en la causa no ponían te despido porque tenés otra orientación sexual, por ejemplo, ponían reestructuración y el empleado tenía que manifestar que no era cierto porque era el único en ser afectado, y ahí la justicia investigaba y buscaba las pruebas desde el empleador, ahora con esto, las pruebas y fundamentos tienen que ser presentados por el trabajador”, expresó.

Otro de los puntos que remarca el abogado es que la Ley Bases con respecto a la discriminación le ha dado al juez causales y herramientas para la tarifa, “es decir lo que ha dicho la ley es, usted puede discriminar por nacionalidad, ideología política, orientación sexual, entre otros motivos, pero va a pagar por eso, y es regresivo porque las causales no engloban a todos, no está el tema de la edad, que es el tercer segmento discriminatorio en la sociedad Argentina, acá una persona de 55 años es discriminada en muchos lugares”, destacó. Luego continuó: “solo contempla para sacarse de encima a este trabajador que se está retirando”, afirmó.

Lo que incluye esta nueva ley es que le da al empleador la facultad de despedir. “Y si despide lo que tiene que pagar por indemnización por antigüedad se lo vamos a incrementar un 50% más”, remarcó.