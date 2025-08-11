El emotivo mensaje de los científicos del Conicet bajo el mar

En la última inmersión, desplegaron un cartel con “Gracias por el apoyo” que se viralizó en redes.

La expedición Talud Continental IV del Conicet, que transmitió en vivo hallazgos inéditos desde el fondo del mar argentino, tuvo un cierre cargado de simbolismo. En su última inmersión, el robot submarino desplegó un cartel con una frase breve pero contundente: “Gracias por el apoyo”.

El gesto, transmitido en directo y replicado miles de veces en redes sociales, emocionó a los espectadores que durante días siguieron la misión desde el cañón submarino de Mar del Plata. La iniciativa fue un guiño de los científicos hacia el público, pero también una señal en medio de un contexto crítico.

Mientras el equipo de investigación registraba especies nunca antes vistas en aguas nacionales —como el pulpo “Dumbo” o la estrella de mar “culona”—, los trabajadores del Conicet mantenían un plan de lucha con paros y movilizaciones contra el ajuste presupuestario y salarial que afecta al organismo.

La transmisión, que combinó divulgación científica con una audiencia masiva inédita, se convirtió en una vidriera para mostrar no solo la biodiversidad del mar argentino, sino también la relevancia de la ciencia pública.

El cierre con el mensaje de agradecimiento no solo fue un momento emotivo para quienes siguieron la misión, sino también una declaración implícita: la comunidad científica depende del respaldo social para sostener su trabajo en tiempos de recorte.