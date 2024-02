El doloroso testimonio de la madre de Zoe: “Me mataron en vida, no la voy a recuperar”

El cuerpo de Zoe Pérez, de 17 años, encontrado el martes sin vida en La Toma fue trasladado a la morgue judicial de San Luis. Y este miércoles, desde temprano, familiares de la adolescente esperaron el resultado del examen médico junto a su abogado, Esteban Bustos.

Alrededor de las 13:15 Sandra Mora, la mamá, habló con la prensa y negó que su hija tuviera novio, en referencia a uno de los dos detenidos por el crimen.

Inundado por el dolor de la pérdida irreparable, Mora pidió justicia: “Estamos muertos en vida, nadie me la va a devolver. Mi hija no tenía novio, eran amigos (en referencia al Gringo, uno de los detenidos). Yo a él personalmente no lo conozco. Nunca fueron novios, pareja, nada. Para mí él me la mató, si fue él que pague. Si no, quién la haya matado que pague”.

A su lado, Bustos dijo que está conforme con el transcurso de la investigación y la colaboración de toda la gente que aporta datos constantemente. Pero se excusó de hablar sobre los resultados de la autopsia: “Permítanme ser prudente en esto, lo vamos a poner de manifiesto cuando sea oficial”. Aunque dejó una imagen fuerte: “El cuerpo, las condiciones en las que fue encontrada hablan”.

Audiencia de formulación de cargos

La fiscal María del Valle Durán, a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Género de la Primera Circunscripción, confirmó que este jueves será la audiencia de formulación de cargos contra dos imputados en la causa que investiga la muerte Zoe Pérez, de acuerdo a lo informado por el Poder Judicial de la Provincia de San Luis.

“Oportunamente se dará a conocer horario de la audiencia y juez de Garantía interviniente”, cita el comunicado de prensa.