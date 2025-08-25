Martín Menem habló de una operación política

El presidente de Diputados defendió a Karina Milei y a su primo Lule tras el escándalo por presuntas coimas en la Andis.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a marcar la cancha en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”, sostuvo, en referencia a su primo y a la secretaria general de la Presidencia.

El legislador libertario calificó las denuncias como parte de una “monumental operación política” que busca instalarse a solo dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“Quieren embarrar la cancha”

En declaraciones radiales, Menem insistió en que la oposición recurre a denuncias mediáticas porque “no tienen cómo atacarnos en la gestión”. Y agregó:

“Han sido un mamarracho en los últimos 20 años, por eso tratan de llevarte al barro”.

El dirigente de La Libertad Avanza también vinculó las acusaciones con la tensión política previa a los comicios. “Probablemente jubilemos a una parte de la política, y eso genera estas operaciones”, afirmó.

El trasfondo del escándalo

Las declaraciones de Menem se producen tras la difusión de audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, donde se hablaba de supuestos retornos en la compra de medicamentos y se mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Mientras la Justicia evalúa los pasos a seguir, el oficialismo cierra filas en defensa del núcleo duro presidencial y apunta al kirchnerismo como responsable de la filtración de los audios.

Contexto y consecuencias

La polémica llega en un momento sensible para el Gobierno, que intenta sostener la agenda económica y política frente a la presión de la oposición. El respaldo de Martín Menem marca el tono de la estrategia oficial: blindar a la familia Milei, denunciar operaciones y mantener la confrontación con el kirchnerismo en el tramo final de la campaña.