El Presidente Milei niega coimas y denuncia a Spagnuolo

Dijo que los audios mienten y anunció demanda; la caravana en Lomas terminó con incidentes.

El presidente Javier Milei rompió el silencio sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y fue tajante: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira; lo vamos a llevar a la Justicia”, afirmó durante una caravana en Lomas de Zamora este miércoles 27 de agosto.

El caso estalló por audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que describen presuntas maniobras de coimas a proveedores —en especial del rubro medicamentos— a cambio de contratos estatales. Spagnuolo dejó el cargo la semana pasada, en medio de nuevas grabaciones que alimentaron la polémica.

Minutos después de las declaraciones, la caravana se desbandó: hubo agresiones y piedrazas contra la comitiva y el Presidente fue evacuado. El recorrido por la avenida Hipólito Yrigoyen se acortó y el senador José Luis Espert abandonó el lugar en moto.

Desde Olivos, Milei redobló la apuesta con un tuit en el que responsabilizó a “kukas tira piedras” por los ataques y llamó a castigarlos en las urnas; posteó una foto junto a Karina Milei y Espert, ambos presentes en el acto.

Lectura política. La jugada oficial de judicializar a Spagnuolo busca contener daños y reordenar el relato en plena campaña, tras una jornada que derivó en violencia y evacuación. Con las legislativas a la vuelta de la esquina, el Gobierno mantiene la estrategia de polarización con el kirchnerismo y apuesta a transformar el incidente en músculo electoral.