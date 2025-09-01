El hallazgo de un hombre sin vida en Los Canales

Estaba recostado junto a un camino; no presentaba signos de violencia.

Un vecino de 47 años encontró este lunes, a las 7:45, el cuerpo de un hombre mayor recostado sobre una piedra a la vera del camino en la zona de Los Canales, cerca de Villa de la Quebrada. De inmediato alertó a la Policía.

El hallazgo fue dos kilómetros al este del kilómetro 25 de la Autopista 25 de Mayo. Personal médico local constató el fallecimiento y, en una primera revisión, no advirtió signos de violencia.

En el lugar trabajaron Homicidios, Policía Científica y Bomberos. La causa quedó a cargo de la Fiscal de Instrucción N° 6, Linda Yanina Maluf Martínez. La Comisaría 44° intervino en las primeras actuaciones y resguardo de la escena.

La identidad del hombre será confirmada mediante protocolos de reconocimiento y pericias. La autopsia definirá la causa de muerte y orientará la investigación. Fuentes policiales pidieron a la comunidad aportar información que ayude a reconstruir las últimas horas del fallecido.

Aunque no hay indicios de criminalidad a simple vista, la pesquisa seguirá el protocolo de muerte dudosa: cadena de custodia, relevamiento de cámaras y toma de testimonios en la zona.