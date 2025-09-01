La Policía demoró a dos por privación en Nueva Escocia

Un cuidador fue secuestrado, amenazado con un revólver y forzado a viajar; secuestraron un Peugeot 207.

La madrugada del sábado 30 de agosto, un cuidador rural (45) fue abordado por al menos tres personas —dos hombres y una mujer— en un establecimiento de Nueva Escocia. Según la denuncia, lo intimidaron con un arma de fuego, lo subieron a un Peugeot 207 y lo trasladaron varios kilómetros por ruta.

Los captores lo abandonaron cerca de la Terminal de Ómnibus de Villa Mercedes y lo obligaron a tomar un colectivo hacia la ciudad de San Luis. Ya en la capital, la víctima pidió ayuda a un vecino y regresó para radicar la denuncia en la Comisaría 29°.

Con esos datos, la Policía desplegó tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores y el vehículo utilizado. El domingo 31 la Justicia provincial ordenó un allanamiento en el mismo establecimiento, donde hallaron a dos sospechosos.

Durante el operativo, efectivos secuestraron un revólver calibre .22, una linterna negra y el Peugeot 207. Quedaron demorados un hombre de 38 años y una mujer de 36, a disposición de la Fiscalía a cargo del Dr. Leandro Estrada, por privación ilegítima de la libertad y amenazas con arma de fuego.

La intervención contó con equipos de COAR Charly, CANAF, Policía Científica y la División Policía Ecológica y Ambiental. Las actuaciones continúan para determinar la totalidad de los involucrados y el móvil del hecho.

El caso exhibe una modalidad violenta —aprehensión, traslado forzado y coacción— que agrava la calificación y justifica medidas cautelares mientras se procesan pericias balísticas y rastreos del vehículo.

La fiscalía ordenará peritajes sobre el arma, análisis de cámaras y rondas testimoniales. No se descartan nuevos allanamientos si surge evidencia de coautores o encubridores.

