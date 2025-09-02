La PSA reveló la ruta de la cocaína a San Luis

Agentes detallaron el operativo: 5,26 kg incautados y un líder preso señalado.

El juicio oral contra la banda narco que, según la acusación, operaba desde el Penal de San Luis se reanudó con foco en la investigación de la PSA. En el banquillo están Rafael Dante Churquina (40), apuntado como jefe intramuros; Daniel Becher (53), sindicado financista; y Efraín Cortez (47), acusado por su rol en el transporte. El debate lo conduce el Tribunal Oral Federal integrado por María Carolina Pereira, Gretel Diamante y María Paula Marisi (virtual).

Los imputados optaron por no declarar en el inicio. Luego, el inspector Javier Gavlosky —jefe del Equipo de Investigaciones N°3 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria— relató paso a paso el seguimiento que terminó con la incautación de 5.264 gramos de cocaína (5,26 kg). El fiscal federal Cristian Rachid lo convocó como primer testigo.

Según Gavlosky, la pista nació como desprendimiento de otra causa y de escuchas al interno Pablo Capozucca. En esas comunicaciones emergió un “proveedor de mayor categoría” que identificaron como Churquina, quien —dijo— se presentaba como “el gran empresario”, con financieras y flujo de efectivo.

El investigador detalló el itinerario del ya condenado Marcelo Leyes: visita previa a Churquina en el Penal, viaje en micro a Jujuy y cruce a Villazón (Bolivia) por un paso clandestino. Al regresar, Milagros Simioli Inzirillo le entregó US$ 12.500 para cerrar la compra. Horas después, en un puente peatonal, se concretó el pasamanos. El 31 de agosto, tras reuniones con Cortez y otro prófugo, la PSA intervino: en el morral, 5,264 kg de cocaína.

“Del viaje al norte solo sabían Churquina, su padre, Leyes y Becher”, subrayó Gavlosky, aludiendo al esquema de financiamiento. También describió vigilancias, escuchas “muy gráficas”, requisas a compradores y transferencias a billeteras virtuales que, afirma, corroboran el comercio de estupefacientes.

El segundo testigo, el oficial mayor Marcelo Moleu (PSA), ratificó el seguimiento Córdoba–Jujuy–La Quiaca, el cruce a Bolivia y el encuentro en la terminal con Simioli. Confirmó que Leyes regresó al hostel con el morral y que la detención se produjo tras reunirse con Cortez: “Tenía la cocaína”, dijo.

La pesquisa también trazó vínculos entre Churquina y Becher: comunicaciones donde el primero informaba avances y pagos, dólares secuestrados que habrían sobrado de la operación y actividades paralelas (préstamos, venta de autos y electrodomésticos), más una estación de servicio en Villa Mercedes como nodo de recaudación. El funcionamiento atribuido a la red se remonta a gestiones anteriores del área de Seguridad provincial.

El caso exhibe un modelo de narcotráfico mixto —dirección carcelaria, financista externo y correo en ruta— y tensiona el control penitenciario: comunicaciones, salidas de dinero y logística sorteando fronteras. Si el TOF valida escuchas, seguimientos y trazabilidad financiera, el expediente podría agravar imputaciones e incorporar lavado de activos.

El Tribunal dispuso cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se sumarán pruebas documentales y testimonios sobre la estructura y eventuales maniobras de blanqueo. La defensa evalúa estrategias; la fiscalía busca cerrar el circuito de proveedores, financiamiento y distribución con foco en San Luis.