Crimen en San Luis: el desgarrador mensaje de una madre tras asesinar a sus hijos

Marina Abigail Silva pidió perdón a su familia tras cometer el crimen y dejó dos cartas antes de huir”

La provincia de San Luis fue escenario de un estremecedor crimen cuando Marina Abigail Silva, una mujer policía, asesinó a sus dos hijos de 2 y 7 años y luego se dio a la fuga, dejando atrás un mensaje de disculpa para su familia y dos cartas que serán clave en la investigación. El caso ha conmocionado a la comunidad local y generado un profundo impacto por la brutalidad del hecho.

Un mensaje desgarrador y dos cartas como evidencia

El martes por la mañana, la Comisaría Tercera de San Luis fue alertada por la propia Silva, quien, tras cometer el crimen, envió un mensaje de WhatsApp a sus familiares pidiendo perdón por lo que había hecho. El mensaje, revelado por su padre, decía simplemente: “Perdónenme hermanos por lo que hice”. Este acto, tan frío como desconcertante, dejó a todos sus seres queridos en estado de shock.

Además del mensaje, la mujer dejó dos cartas en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos. Los investigadores esperan que estas cartas proporcionen pistas sobre el motivo que llevó a Silva a tomar esta trágica decisión. Según fuentes policiales, las cartas serán peritadas para determinar si contienen información relevante sobre el contexto del crimen.

El dolor de una familia desconsolada

El padre de Silva fue quien reveló a la prensa el mensaje de su hija y expresó que no desea tener contacto con ella después de lo ocurrido. “No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente”, dijo visiblemente afectado.

Aunque aún se desconoce el móvil exacto del doble homicidio, el padre de Silva mencionó que su hija enfrentaba problemas económicos graves y que tenía “deudas con todo el mundo”. A pesar de haber hablado con ella en varias ocasiones para tratar de ayudarla, nunca imaginaron que la situación podría terminar en una tragedia de esta magnitud.

“Le decíamos ‘Marina, ponete las pilas’, pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando”, confesó el padre, en un intento de entender el difícil estado mental en el que se encontraba su hija.

Una situación inexplicable para los investigadores

El caso de Marina Abigail Silva es confuso para los investigadores. Según las primeras informaciones, Silva no estaba bajo tratamiento médico ni había solicitado licencias por problemas de salud mental dentro de la Policía. Esto ha generado aún más dudas sobre las causas detrás del violento crimen.

Las autoridades esperan que las cartas dejadas por la mujer arrojen luz sobre los motivos que la llevaron a asesinar a sus hijos, mientras continúan las investigaciones. Por ahora, lo único claro es que el dolor y la incomprensión inundan a la familia, los amigos y la comunidad, que aún no encuentran respuestas ante este horrible crimen.