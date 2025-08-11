El calvario de Alejandro Quinteros: absuelto tras 11 años

Fue acusado falsamente de abusar de su hijo. La Justicia tardó una década en absolverlo y aún no puede ver a sus hijos.

En abril de 2014, la vida de Alejandro Quinteros se detuvo. Tras separarse de su esposa, recibió una denuncia por abuso sexual contra su hijo menor, de apenas siete años. Desde entonces, no volvió a ver ni a ese niño ni a su hijo mayor, que entonces tenía 11.

La acusación, presentada por su ex pareja, incluyó una restricción de acercamiento que cortó de raíz el vínculo familiar. Sin embargo, la pericia en Cámara Gesell realizada al menor fue concluyente: no había indicios de abuso. Aun así, la Justicia de San Luis demoró casi una década en llevar el caso a juicio y dictar su sobreseimiento.

“Una mañana me desperté con una denuncia en mi contra y el mundo se me cayó abajo”, relató Quinteros. Durante años, atravesó audiencias suspendidas, pérdida de pruebas —como el CD de la Cámara Gesell, que reapareció misteriosamente— y evaluaciones psicológicas repetidas hasta encontrar un resultado que, según él, la instrucción quería escuchar.

La falta de defensa privada en algunos tramos lo obligó a aceptar la representación de la Defensoría Oficial, cuyos abogados le propusieron un juicio abreviado con condena excarcelable, a cambio de declararse culpable. “Querían que me inculpara de algo que no hice. Fue una burla total”, denunció.

En 2023, tras once años de desgaste emocional, social y económico, el juicio finalmente se concretó. El tribunal lo absolvió por unanimidad. “Una Justicia que tarda diez años en fallar no es Justicia. Me robaron mi paternidad, mi historia, mi vida. Pero lo peor fue lo que le hicieron a mis hijos”, afirmó.

Pese a su absolución, Quinteros continúa sin poder reencontrarse con ellos. “Los sigo soñando como si tuvieran 7 y 11 años. Mi vida se detuvo ahí”, confesó.

Su caso expone no solo el daño irreparable de una falsa denuncia, sino también el colapso de un sistema judicial lento e ineficaz. “Casi el 90% de las personas con las que hablé en estos años fueron víctimas de falsas denuncias. Esto banaliza todo y las verdaderas víctimas quedan metidas en la misma bolsa. Es algo que debe cambiar”, advirtió.

La historia de Alejandro es un recordatorio de que la verdad puede tardar en salir a la luz, pero también de que una Justicia tardía, aunque absuelva, no devuelve los años perdidos.