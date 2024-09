Centro de San Luis: Mientras dormía, le entraron a su casa y le robaron

Una joven dormía en su departamento cuando ingresaron y se llevaron la plata del alquiler, un teléfono celular y las llaves del departamento.

Nuevamente, la ciudad de San Luis se vio sacudida el jueves por un sorprendente hecho delictivo que dejó a los vecinos con más preguntas que respuestas. En una clara muestra de audacia, un delincuente ingresó a un departamento de un complejo ubicado en Tomás Jofré entre San Martín y pasaje Llerena, mientras la propietaria, de 27 años, dormía plácidamente, ajena a lo que se desataba dentro de su propio hogar.

“Estaba durmiendo y había puesto a cargar mi celular al lado de mi cama. Ingresaron a mi departamento, me desconectaron el celular, porque se tomaron el trabajo hasta de desconectarlo. Lo que supongo es que en el momento que se dieron vuelta, vieron la billetera arriba de la mesa y ahí me llevaron la plata”, explicó la joven.

El robo, registrado a la madrugada, no podría haber sido en peor lugar ni momento: pleno centro de la ciudad en una vivienda que parecía resguardada. Sin embargo, la seguridad del lugar quedó hecha trizas, literalmente. La cerradura de la puerta principal fue forzada, lo que permitió el acceso del delincuente, quien, sigiloso como la sombra, recorrió cada rincón de la vivienda mientras la joven dormía profundamente. “Menos mal que no me desperté, si no quizás me pega con un palo”, mencionó la joven.

Fue al despertar cuando descubrió el horror: la puerta violentada y la ausencia de varios de sus bienes. Entre lo sustraído, se destaca un celular Samsung A23 gris, el dinero para pagar el alquiler, documentos personales y un juego de llaves de la propia vivienda. La frialdad del malhechor, sabiendo que su víctima dormía en el interior, es alarmante.