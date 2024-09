Una mujer compró una moto hace poco más de un mes y ya se la robaron

El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad. La joven de 28 años busca recuperarla; la compró con mucho esfuerzo y recién tenía que pagar la segunda cuota.

Otro lamentable hecho de inseguridad sucedió en el barrio Pringles de Villa Mercedes. Una joven compró una moto hace poco más de un mes y ya se la robaron. Sucedió por calle Miguel B. Pastor al 122. El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad. La dueña busca datos que puedan ayudar a recuperarla: pueden contactarla al 3576475395.

“Fue ayer a las 8, en mi horario de entrada al trabajo. Me bajé, entré y me di cuenta recién a las horas de que no estaba, aunque nos fijamos en los videos y vimos que fue en ese mismo momento; el tipo venía por la esquina, me mira y después se puede ver cómo se sube”, contó Agustina Murature, la propietaria.

La mamá soltera de 28 años trabaja en una panadería y dijo que le costó mucho esfuerzo poder comprar la motocicleta, que es una Corven 110 cilindrada, de color negro, con un pequeño raspón rojo en el lateral del plástico izquierdo.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaria 8. “Ojalá que aparezca, aunque la verdad es que la Policía no me dio muchas esperanzas de que fuera a aparecer. Sentí poca empatía en el momento en el que fui, estaba muy angustiada”, expuso Murature y agregó que aportó el registro de las filmaciones de las cámaras, que son privadas.