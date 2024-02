Quiso tirarse de una antena porque el intendente Hissa la dejó sin trabajo

Quiso tirarse de una antena: Se trata de la activista trans Karla Heredia que fue despedida por la nueva gestión capitalina. Aseguró que fue víctima de una persecución política.

Ante el desolador abandono y la indiferencia flagrante de las autoridades municipales, Karla Heredia, una activista trans cuya lucha ha sido emblemática en la defensa de los derechos de la diversidad, se vio obligada a tomar una decisión extrema para hacer escuchar su clamor desesperado: la restitución de su empleo, injustamente arrebatado por la nueva gestión de la Comuna, sin preaviso ni justificación alguna que respaldara su despido.

En un acto de desesperación frente a la sordera de aquellos responsables de su infortunio, Karla se subió a una torre de antenas, desafiando al vacío con la firme amenaza de arrojarse si no le devolvían su puesto en el Área de Coordinación de Medios de la Municipalidad de San Luis, donde, según su testimonio, había trabajado como personal de planta hasta mediados del mes anterior, cuando de manera abrupta la cesaron en sus funciones.

El dramático episodio se desarrolló durante la tarde de este miércoles, en la intersección de la avenida Juan Funes y la calle Libertad, en el sector oeste de la capital puntana. La presencia masiva de policías, bomberos, socorristas y servicios de emergencia fue imperativa para evitar que Karla consumara su desgarrador propósito desde una altura estimada de unos 30 metros.

Previo a su escalofriante decisión, Heredia había exigido ser recibida por el intendente capitalino, Gastón Hissa, y solicitado la presencia de un medio de comunicación específico para acompañarla en esa reunión. Ante la falta de respuesta a sus demandas y con la angustia palpable en el ambiente, finalmente decidió descender. En tierra firme, amigos y colegas de la lucha por la diversidad la rodearon con preocupación y solidaridad, mientras el clima se cargaba de una mezcla de frustración, indignación, tristeza y el agravio de la injusticia.

Posteriormente, Karla fue escoltada por la Policía hasta el edificio municipal de San Martín y Belgrano, con la expectativa de ser recibida por Hissa. Sin embargo, su encuentro se vio frustrado y en su lugar fueron atendidos por los responsables del área de Prensa y Comunicación de la gestión, Alejandro Arce y Virginia Soloa, quienes, para su desconsuelo, le comunicaron que no sería reinstalada en su cargo. Ante esta negativa, Karla regresó a su posición en la torre, donde reiteró su amenaza de lanzarse al vacío. Solo la intervención telefónica de su madre y su hija logró disuadirla, permitiendo que descendiera nuevamente.

“Según la Municipalidad, fui despedida el 16 de enero, pero jamás recibí notificación alguna al respecto. Continué asistiendo a trabajar día tras día como correspondía, e incluso mi superior me saludaba con normalidad. Sin embargo, al acudir a cobrar mi sueldo, me encontré con la sorpresa de que solo se me había abonado la mitad. Al indagar en Recursos Humanos, me informaron que había sido despedida”, lamentó Heredia.

Durante la reunión con Arce y Soloa, sin la presencia del intendente Hissa, le comunicaron que no se consideraría la restitución de su empleo y que, lamentablemente, se habían rescindido los contratos, a pesar de que Karla contaba con un puesto permanente en la Municipalidad.

“Este despido es una clara persecución política por haber formado parte de la gestión anterior. Pero más allá de eso, soy una activista trans, una sobreviviente. El Estado me ha vulnerado a lo largo de toda mi vida, y ahora lo hace nuevamente. A pesar de los avances en la conquista de nuestros derechos, tengo que enfrentar esta situación nuevamente. He tenido que volver a la calle, exponiéndome a la violencia de los transfemicidas, porque no recibo respuestas del intendente”, denunció Heredia, evidenciando la flagrante injusticia y discriminación que enfrenta.

