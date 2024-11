Allanan propiedades y secuestran equipos en una causa contra la ex diputada Anabela Lucero

La investigación involucra a la ex legisladora y otros ex funcionarios por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música.

En el marco de una investigación que apunta al vaciamiento del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música , se realizó este viernes ocho allanamientos simultáneos en Villa Mercedes , incluyendo la casa de la ex diputada Anabela Lucero , su salón de fiestas y la vivienda de su pareja, el actual diputado provincial Joaquín Beltrán .

El fiscal José Olguín , a cargo del caso, confirmó que la causa es más extensa de lo inicialmente estimado y que los operativos arrojaron resultados relevantes, entre ellos el secuestro de equipos técnicos como consolas, soportes de iluminación y sonido , además de pruebas documentales que Deberán ser analizadas.

La denuncia, presentación por la actual gestión del Complejo, señala como involucrados, además de Lucero y Beltrán, a Enzo Lucero (hermano de la ex diputada y ex jefe de Eventos), Exequiel Alberto Scarel (ex coordinador de la Casa de la Música) y Diego Emanuel Torres (ex coordinador de Teatro).

Entre los elementos faltantes enumerados en la denuncia, se destacan equipos de música, cámaras de prensa y mobiliario. Además, se investigan presuntas irregularidades en el uso de instalaciones destinadas a artistas, que podrían haber sido alquiladas de forma privada como alojamiento.

Olguín señaló que hay una “innumerable cantidad de testigos y evidencia suficiente” para justificar los procedimientos y adelantó que se planean nuevas medidas en la semana próxima. Los imputados ya fueron notificados y enfrentando acusaciones de peculado y administración fraudulenta , aunque la formulación formal de cargos aún está pendiente.