Un motociclista murió tras chocar con un camión en San Luis

Policiales
spot_imgspot_img

El siniestro ocurrió en Ruta 3, a la altura de Salvador Segado. El conductor del rodado menor falleció en el acto.

Un trágico accidente de tránsito sacudió la ciudad de San Luis en la noche del miércoles. Un motociclista de 44 años perdió la vida tras impactar contra un camión sobre la avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (ex Ruta 3), entre Salvador Segado y Gervasio Escudero, en la zona sur de la capital.

El hecho se produjo cuando una motocicleta Keller Crono Classic 110 cc que circulaba de sur a norte colisionó contra la parte trasera derecha de un camión Volkswagen Delivery 9.170, que en ese momento giraba hacia el este para ingresar a un predio de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la maniobra del camión derivó en el choque fatal. Personal médico del Sempro llegó al lugar y constató la muerte inmediata del conductor de la moto.

El chofer del camión, un hombre de 47 años, fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 0,00 gramos de alcohol en sangre. No obstante, por disposición de la fiscal de turno, Antonella Romagnoli, quedó detenido y se dispuso el secuestro de ambos vehículos.

La víctima fue trasladada a la morgue judicial, mientras que la causa fue caratulada como “averiguación homicidio culposo en accidente de tránsito”.

Este nuevo episodio vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en la provincia, donde los siniestros de tránsito con motociclistas como víctimas fatales se repiten con preocupante frecuencia.

spot_img

Murió el chofer del camión incendiado en la Autopista

ED -
El vehículo volcó en la Ruta 7, se prendió fuego y el conductor falleció en el acto. Un trágico accidente ocurrió este jueves a la...
Read more

Tragedia en San Luis: un anciano falleció tras ser embestido por una motocicleta

ED -
El hombre, de 78 años, falleció en el Hospital Ramón Carrillo tras ser embestido por una motocicleta en avenida Centenario. Un trágico accidente vial sacudió...
Read more

Tres heridas en un choque entre auto y moto en la Autopista 25 de Mayo

ED -
Tres heridas en un choque entre auto y moto en la Autopista 25 de Mayo Un violento accidente de tránsito ocurrido este lunes por la...
Read more

© El Diario de San Luis - Integrante de Multimedio Group S.A.S - Todos los derechos reservados

Esta obra está licenciada bajo CC BY 4.0 Creative Commons logo Attribution icon