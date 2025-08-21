Un motociclista murió tras chocar con un camión en San Luis

El siniestro ocurrió en Ruta 3, a la altura de Salvador Segado. El conductor del rodado menor falleció en el acto.

Un trágico accidente de tránsito sacudió la ciudad de San Luis en la noche del miércoles. Un motociclista de 44 años perdió la vida tras impactar contra un camión sobre la avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (ex Ruta 3), entre Salvador Segado y Gervasio Escudero, en la zona sur de la capital.

El hecho se produjo cuando una motocicleta Keller Crono Classic 110 cc que circulaba de sur a norte colisionó contra la parte trasera derecha de un camión Volkswagen Delivery 9.170, que en ese momento giraba hacia el este para ingresar a un predio de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la maniobra del camión derivó en el choque fatal. Personal médico del Sempro llegó al lugar y constató la muerte inmediata del conductor de la moto.

El chofer del camión, un hombre de 47 años, fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 0,00 gramos de alcohol en sangre. No obstante, por disposición de la fiscal de turno, Antonella Romagnoli, quedó detenido y se dispuso el secuestro de ambos vehículos.

La víctima fue trasladada a la morgue judicial, mientras que la causa fue caratulada como “averiguación homicidio culposo en accidente de tránsito”.

Este nuevo episodio vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en la provincia, donde los siniestros de tránsito con motociclistas como víctimas fatales se repiten con preocupante frecuencia.