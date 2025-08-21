Murió el chofer del camión incendiado en la Autopista

El vehículo volcó en la Ruta 7, se prendió fuego y el conductor falleció en el acto.

Un trágico accidente ocurrió este jueves a la madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas. Un camión que transportaba animales volcó a la altura de Pasos de las Carretas, sobre la Ruta Nacional 7, y se incendió por completo.

El fuego consumió rápidamente la cabina y alcanzó la vegetación cercana. El comisario José Chirino confirmó que el chofer murió en el lugar, sin posibilidades de ser rescatado.

El siniestro obligó a cortar totalmente el tránsito en ambas manos, mientras bomberos voluntarios trabajaron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran hacia los campos lindantes. Personal policial montó un operativo de seguridad vial en la zona.

Hasta el momento, no trascendieron mayores datos sobre la identidad del conductor ni sobre el estado de los animales que eran trasladados en el rodado.

Este nuevo episodio se suma a la larga lista de accidentes graves registrados en la Autopista de las Serranías Puntanas, un corredor clave del transporte de cargas que conecta la provincia con el centro del país. La tragedia vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar la seguridad vial y los controles preventivos en rutas nacionales.

