Incumplió la restricción y terminó demorado en Villa Mercedes

Un hombre de 48 años intentó ingresar por la fuerza al domicilio de su ex pareja y fue trasladado a la Comisaría 10°.

La violencia de género volvió a encender alarmas en Villa Mercedes. Durante la mañana de este martes, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 48 años que violó una orden judicial de restricción de acercamiento hacia su ex pareja.

El operativo se activó tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que advirtió sobre un incidente en el monoblock 28 del barrio Santa Rita.

El hecho

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 40 años, quien denunció que su ex pareja intentó ingresar de manera violenta a su domicilio, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento.

Con las características aportadas por la víctima, los efectivos desplegaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptar al acusado, que fue reducido y trasladado a la Comisaría 10°.

Contexto y consecuencias

El caso se suma a otros episodios recientes que evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a las víctimas de violencia doméstica. En este escenario, la rápida intervención policial resultó clave para evitar que la situación escalara.

La Fiscalía de turno será la encargada de definir las próximas medidas judiciales y determinar la situación procesal del detenido.