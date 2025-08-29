La Policía de San Luis demoró a un hombre en Santa Rita

Llevaba una máquina depilatoria láser sin justificar su origen; quedó a disposición de la Seccional 6ª.

Este jueves 28 de agosto, durante un recorrido preventivo en el barrio Santa Rita (manzana A), personal de la Unidad Operativa Patrullas de Infantes demoró a un hombre de 29 años que adoptó una actitud esquiva al advertir la presencia policial.

Al ser identificado, el masculino manifestó no tener documentación. Con la aplicación Búsqueda Inteligente se corroboraron sus datos y se realizó una requisa superficial. En su mochila hallaron una máquina depilatoria láser con su cargador.

Ante la consulta por la procedencia del elemento, el sospechoso no pudo acreditarla y brindó versiones contradictorias. Por esa razón, los efectivos procedieron a su demora y traslado a la Comisaría Seccional 6ª, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

El artefacto quedó secuestrado de manera preventiva y la causa se encuadra bajo la figura de averiguación de procedencia. Fuentes de la investigación indicaron que se buscará establecer titularidad y, en su caso, vincular el objeto con eventuales denuncias por robo o hurto en la zona.

La intervención rápida y el refuerzo de controles en barrios periféricos forman parte de la estrategia de prevención del delito que despliega la fuerza provincial. Si se confirma una denuncia compatible con el bien recuperado, la fiscalía podrá ampliar la imputación y citar a eventuales damnificados.

Contexto. La pesquisa continuará con peritajes y cruces de registros. En paralelo, la Policía recomienda a los vecinos denunciar inmediatamente la sustracción de cualquier bien para facilitar su rastreo y restitución.