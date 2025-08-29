La Justicia liberó al acusado de tres robos en San Luis

La Policía lo detuvo tras tres escruches; el juez Cuello lo excarceló.

El local Pool Station, de Florencia Villegas, sufrió tres robos consecutivos el 11, 14 y 16 de agosto. Las cámaras de seguridad registraron al intruso: se cubría el rostro, desviaba los dispositivos y exhibía una lesión en el ojo derecho. La secuencia abrió una investigación del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes.

Según el expediente, el delincuente accedía rompiendo una pared de durlock en Pueyrredón 1672. De allí sustrajo un parlante tipo torre, un Samsung J7, bebidas alcohólicas, cigarrillos y cerca de $200.000. En el sitio quedaron rastros de sangre, compatibles con cortes al saltar un paredón con alambre.

Con cruces de redes sociales, antecedentes y testimonios que lo ubicaban cerca de la escena, los investigadores apuntaron a Matías Agustín Ezequiel Rivas (31), con múltiples entradas policiales. La Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo de José Olguín, ordenó allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso.

En el legajo figura que la pareja de Rivas declaró que él llevó a su casa los elementos robados y que los vendió el mismo día. Un amigo ratificó que lo recibió tras los hechos y que presentaba lesiones en manos y pies.

El 20 de agosto, cuando la Policía irrumpió en una vivienda, Rivas intentó fugar por los techos, pero fue reducido. Los efectivos constataron marcas compatibles con las que habría sufrido en el comercio. Quedó imputado por “robos reiterados doblemente calificados por escalamiento y efracción” y trasladado a sede judicial.

Pese a las evidencias reunidas, el juez Alfredo Cuello ordenó su libertad. En los antecedentes del sospechoso consta que el 24 de julio ya había sido detenido por otra causa de robo (Fiscalía 4) y recuperó la libertad a los pocos días.

Lectura crítica. El caso expone la tensión entre la prevención policial y las excarcelaciones que, bajo garantías procesales, habilitan a imputados reincidentes a volver a las calles. Para los comercios de barrio, tres golpes en cinco días suenan a sistema en jaque: pérdidas, miedo y sensación de impunidad.

Qué sigue. La fiscalía continuará con peritajes, trazabilidad de objetos secuestrados y ruedas de reconocimiento. Si se comprueba la autoría con prueba científica y testimonios firmes, podrían agravarse las imputaciones. Mientras tanto, comerciantes y vecinos reclaman controles más estrictos y respuestas judiciales que desactiven la reiteración delictiva.