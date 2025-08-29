El juicio por el femicidio de Romina Videla en La Plata

La fiscalía pide perpetua y afirma que sacó a los seis hijos antes de incendiar la casa.

El debate oral por el femicidio de Romina Videla (37) comenzó este jueves en los tribunales penales de La Plata. En el banquillo está Héctor Carrizo (65), acusado de prender fuego a su pareja tras un episodio de violencia de género ocurrido en 2020.

El proceso se desarrolla en 8 entre 56 y 57, ante el Tribunal Oral y Criminal IV, integrado por Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Andrés Vitali. La Fiscalía de Juicio, a cargo de Lucas Domski, abrió con una teoría contundente: pedirá prisión perpetua por femicidio y amenazas agravadas.

Según la acusación, la noche del 27 de marzo de 2020, en la vivienda de 519 entre 184 y 185, Carrizo amenazó reiteradamente con quemar a Videla y desató un incendio. Antes —sostiene la fiscalía— sacó de la casa a los seis hijos que convivían con la pareja, lo que para el Ministerio Público es un indicio directo de intención homicida.

Videla logró salir con vida, pero sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo. Fue derivada al Hospital Alejandro Korn, donde murió el 2 de abril de 2020 por la gravedad de las heridas.

La defensa, encabezada por el abogado Juan Di Nardo, rechazó la imputación y anticipó que pedirá la absolución, al considerar que “no será posible acreditar su autoría”. En esta primera jornada no declararon testigos; el tribunal prevé cerca de 30 testimonios y la producción de peritajes durante las próximas audiencias.

Lectura crítica. A más de cinco años del hecho, el juicio pone bajo la lupa la respuesta institucional frente a la violencia de género: la reconstrucción de la escena, la cadena de custodia y la evaluación de indicios —como el retiro de los niños— serán claves para sostener la calificación de femicidio.

Qué viene. El debate continuará la próxima semana con las primeras declaraciones. Si el tribunal convalida la hipótesis fiscal, Carrizo podría recibir perpetua. La causa vuelve a exponer la urgencia de protocolos efectivos y medidas de prevención para evitar que las amenazas deriven en crímenes evitables.