La Policía demoró a un hombre por resistencia a la autoridad

Policiales
Lo redujeron en Junín y Rivadavia tras negarse a identificarse y agredir durante una multa por lavar autos.

Un operativo del Comando Radioeléctrico con inspectores municipales terminó este jueves por la tarde con la demora de un hombre de 36 años en la intersección de Junín y Rivadavia, jurisdicción de la Comisaría 1ª.

Según fuentes oficiales, el hombre era notificado por la ordenanza 1077-2025, que prohíbe el lavado de autos en la vía pública. Ya había sido advertido con anterioridad y, al momento de labrarle el acta por reincidencia, se negó a identificarse y reaccionó de forma violenta.

En ese contexto, el sujeto arrojó golpes de puño contra el personal actuante. Ante la agresión, efectivos de la Sección Motorizada lo redujeron, lo demoraron y lo trasladaron a la Comisaría Seccional 1ª, donde se iniciaron las actuaciones por resistencia a la autoridad y por la infracción municipal.

Lectura clave. El caso expone la tensión entre el control del espacio público y el cumplimiento de normas urbanas: cuando la falta administrativa escala, el foco pasa de la convivencia ciudadana a la seguridad. La correcta identificación y el acatamiento de las actas son esenciales para evitar incidentes y judicialización.

Qué sigue. Con el procedimiento documentado, el expediente continuará por la vía contravencional y la penal correspondiente. El municipio recordó que las conductas reincidentes por lavado en la calle pueden derivar en sanciones y multas.

