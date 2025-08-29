El acusado por MASI recibió preventiva en San Luis

Tiene 71 años; tras cuatro allanamientos, quedó detenido y fue trasladado al Servicio Penitenciario.

La Policía de San Luis detuvo este jueves 28 de agosto a un hombre de 71 años en el marco de una investigación por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), figura reprimida por el artículo 128 del Código Penal Argentino. El operativo fue coordinado por la Dirección General de Investigaciones (DG-13) y el Área de Delitos Complejos.

El procedimiento se inscribe en la causa OFR 450161/3 y contó con la intervención del Juzgado de Garantía N.º 3, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero, con la colaboración del secretario Leonardo Torres. La pesquisa, realizada junto al Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial, derivó en cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad capital.

Los domicilios inspeccionados fueron: Barrio Kennedy (Buenos Aires 2247); B° 123 Viviendas (Mz. 431, Casa 30); Caídos en Malvinas 405; y Tomás Jofré 980, 2° piso, dpto. 15. En la vivienda del B° 123 Viviendas los investigadores secuestraron material informático que sería relevante para la causa y detuvieron al sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

Tras la formulación de cargos por parte de la fiscalía, el Juzgado dictó prisión preventiva por 90 días. En la misma jornada, el imputado fue trasladado y alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La medida cautelar apunta a evitar entorpecimientos de la investigación mientras avanzan las pericias forenses sobre los dispositivos incautados.

Lectura clave. El caso vuelve a poner el foco en los delitos informáticos vinculados a explotación sexual infantil, donde la trazabilidad digital, la cadena de custodia y los peritajes especializados son determinantes para sostener una acusación en etapa de juicio. La presunción de inocencia rige hasta una sentencia firme.

Qué sigue. Peritos del Poder Judicial analizarán almacenamientos, metadatos y posibles rutas de distribución. Si los resultados consolidan la hipótesis fiscal, podrían ampliarse imputaciones y medidas de prueba. El tribunal revisará la cautelar conforme avance la investigación.