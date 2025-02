Poggi invitó a los intendentes Frontera y Videla a sumarse a la reconstrucción de San Luis

En la primera entrevista que concede en 2025, Poggi invita intendentes —entre ellos, Maximiliano Frontera y Jorge “Toti” Videla— a ser parte de la reconstrucción de San Luis, un proceso que, según él, deberá reconfigurar el rostro del oficialismo y proyectar un futuro de esperanza.

“Ya no hablaríamos más de lema, porque no hay más Ley de Lemas. Al frente político Cambia San Luis, tendremos que revisar el nombre, porque San Luis ya cambió. Ahora hay que darle una imagen de futuro y un concepto de esperanza a los sanluiseños”, afirmó Poggi en el noticiero central de San Luis+.

Una invitación con tintes de renovación y compromiso

La frase “Poggi invita intendentes” retumba en cada rincón del discurso del gobernador, quien enfatiza el valor del trabajo articulado. Con una retórica que recuerda a las narrativas incisivas de los grandes cronistas, Poggi expone que el espacio electoral que representará al oficialismo se ampliará, abriendo la puerta a un diálogo sincero y colaborativo entre los gobernantes locales.

“Desde lo personal y con el equipo, hemos forjado un vínculo sólido con aquellos intendentes, elegidos por el pueblo, que demuestran un firme deseo de sumarse a esta reconstrucción de San Luis”, agregó. En palabras del gobernador, este nuevo escenario no se limita a las cifras electorales: se trata de un compromiso con el bienestar común y la transformación profunda de la provincia.

La apuesta por el interior y el trabajo conjunto

El gobernador no escatimó en elogios para quienes ya están trabajando en pos del cambio. “Todas las semanas voy a Villa Mercedes, y he entablado un vínculo muy articulado con Maxi Frontera, que el mercedino lo aprecia mucho”, destacó Poggi, resaltando la importancia de mantener una comunicación constante con los intendentes del interior.

Igualmente, en Juana Koslay, la gestión de Jorge “Toti” Videla fue reconocida por su vocación de servicio y compromiso. Estas declaraciones subrayan la intención del gobernador de tender puentes entre diversas fuerzas locales, convencido de que el futuro de San Luis se forjará en la colaboración y en el trabajo conjunto, incluso en tiempos de contienda electoral.

Hacia un nuevo concepto de cambio

Poggi cierra su intervención con una reflexión que invita a mirar más allá de lo meramente electoral: “Yo gobierno para todos, no solo para quienes me votaron. He tenido encuentros con muchos intendentes que tienen ganas de trabajar junto, inclusive hasta desde una fase electoral”. En este contexto, el ex oficialismo, que operó bajo el nombre Cambia San Luis, debe resignificarse y adoptar una imagen renovada, que refleje el cambio ya consumado en la provincia.

La invitación del gobernador, con su inconfundible tono directo y comprometido, es un llamado a la reconstrucción de San Luis que trasciende las rivalidades políticas. Es, en esencia, una apuesta por un futuro donde la generosidad, el compromiso y la articulación entre los diferentes sectores dirigenciales se conviertan en la piedra angular de una nueva era.