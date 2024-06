Pipi Alí arremete contra la Ley de Bases y desafía al gobierno de Poggi

Este lunes, desde su despacho de diputado nacional, Ernesto Alí, conocido como “Pipi”, salió en “La voz de la mañana” y habló desde su trabajo legislativo contra todo lo que políticamente lo tiene indignado.

Conocido por su modo de hablar con un léxico cotidiano, lejos de formalismos complejos, quizás el punto más fuerte de su discurso fue el disgusto que le genera la Ley de Bases y la defensa de la misma por parte de algunos sectores.

Visiblemente molesto, Pipi le explicó a Daniel Arce y a Giuliana Luffi, conductores del programa, que él respeta al liberal que vota algo porque cree que esa es la forma de llevar un país adelante, pero que le molesta mucho el diputado que habla en contra del gobierno y después vota a favor, en una clara acusación a los sectores radicales.

Respecto a la ley, también aprovechó la oportunidad para contar lo que sucedió en la marcha frente al Congreso, donde fue víctima de gases lacrimógenos, lo cual lo llevó a poner una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “¿Por qué crees que pasó eso?”, le consultó Daniel Arce, y ahí es donde Alí denunció un operativo hecho para desviar las miradas de las coimas en el Senado para los votos de la Ley de Bases.

Pero la cosa no terminó ahí, y la crítica llegó también al ámbito provincial. Alí explicó que él no tiene problemas en votar a favor de artículos de la ley si el gobernador lo llama y le dice aunque sea un artículo que beneficie a la provincia. Redoblando la apuesta en su reclamo provincial, aclara que no quiere que le digan que “es la herramienta que el gobierno necesita para levantar el país”; quiere que Poggi le diga exactamente en qué beneficia, qué ingresos va a tener la provincia, qué obras u otros beneficios habrá para los puntanos. “No quiero que me digan que es la herramienta que necesita el gobierno, quiero que me digan cuál es la pico de loro”, chicaneó.

En referencia al famoso “No hay plata” del gobierno de Poggi, se tocó el tema de las declaraciones del senador Bartolo Abdala, quien dijo que el gobierno provincial recibió tres veces más de lo que se esperaba. Alí explicó que esos datos son públicos y que Abdala simplemente dijo algo que está escrito e informado. Criticó fuertemente el plan que lleva a cabo con los municipios, diciendo que es humo y que sería bueno que terminaran algunas de las obras que comenzó la gestión anterior.

Picante con los temas, Pipi Alí terminó su entrevista contando que todos los días habla con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, y que seguirá bajo su conducción “hasta que no te quiera más”, bromeó Daniel Arce.