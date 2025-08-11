El Gobierno enfrenta una semana económica decisiva

Dólar, tasas, inflación y deuda en pesos marcan un calendario clave para Milei en pleno clima preelectoral.

Tras la cadena nacional en la que Javier Milei ratificó que no cederá en la defensa del déficit fiscal, el Gobierno entra en una semana cargada de definiciones económicas. Entre vencimientos de deuda por casi $15 billones, datos de inflación y tensiones cambiarias, el frente financiero se vuelve más sensible que nunca.

El dólar cerró la última semana con tendencia bajista, pero los inversores siguen atentos. El Tesoro deberá afrontar en agosto vencimientos en pesos por más de US$17.000 millones, con una primera licitación crítica este viernes para renovar $14,98 billones, y otra el 29 por $8,03 billones.

La presión de la deuda y las tasas

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a precisar los montos tras la confusión generada en el mercado y defendió la estrategia oficial, asegurando que se mantendrá la consistencia con la política monetaria “evitando excedentes de pesos”.

Sin embargo, economistas críticos advierten que la suba de tasas para sostener el financiamiento fomenta el carry trade, con rendimientos muy por encima de la inflación esperada. Al cierre de la semana pasada, el Banco Central endureció encajes, restringiendo liquidez y recalculando la demanda de divisas.

La consultora LCG advirtió que, aunque la presión sobre el dólar spot cedió por mayor oferta del agro y encajes más altos, las expectativas devaluatorias implícitas en futuros volvieron a subir, con tasas del 3% mensual hasta las elecciones.

Inflación: señales cruzadas

El miércoles se conocerá el índice de julio. Privados estiman que rondará el 2%, aunque el salto del dólar a fin de mes podría impactar recién en agosto. En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación se aceleró al 2,5%, encendiendo alertas.

Para LCG, la estabilidad cambiaria reciente y la baja actividad podrían moderar el traslado a precios, pero advierte que la presión cambiaria y el ajuste de márgenes por importaciones seguirán condicionando el panorama.

Un escenario volátil

Entre vencimientos, licitaciones y expectativas electorales, el Gobierno enfrenta un equilibrio frágil: cualquier desajuste en el mercado de deuda o en la estabilidad cambiaria podría disparar un efecto en cadena sobre inflación y tasas.

Con el mercado midiendo cada movimiento y la política en plena campaña, Milei se juega una semana donde la economía no da margen para errores.