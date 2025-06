Cristina Kirchner se presentará en Comodoro Py: “No es un privilegio”

La ex presidenta confirmó su presencia en la justicia y defendió su solicitud de prisión domiciliaria por razones de seguridad.

Cristina Kirchner anunció este viernes que se presentará el próximo miércoles 18 de junio en el tribunal de Comodoro Py, para cumplir con la orden judicial y “estar a derecho”. La ex vicepresidenta aprovechó la oportunidad para criticar a la Corte Suprema, a la que acusó de ser un “Triunvirato títere” al servicio del poder económico y de la proscripción política.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, Cristina defendió su solicitud de prisión domiciliaria, enfatizando que no se trata de un privilegio, sino de una necesidad basada en razones de seguridad personal. “Fui presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida“, explicó, destacando que este nivel de protección es obligatorio por los riesgos inherentes a su rol en la política argentina.

Además, recordó el intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022, cuando, siendo vicepresidenta, estuvo a punto de ser asesinada. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, comentó, subrayando que, a pesar de las investigaciones sobre los autores materiales, los “autores intelectuales” aún no han sido identificados ni juzgados.

Cristina también cargó contra opositores al afirmar que su situación no se compara con la de quienes evaden la justicia: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, refiriéndose a figuras políticas acusadas de eludir la justicia por años.

En un tono firme, la ex mandataria reafirmó que el miércoles se presentará ante la justicia para “estar a derecho”, reafirmando su posición de respeto a la ley y a las decisiones judiciales, aunque no sin antes calificar el fallo de la Corte como una “proscripción”.