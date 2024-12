Victoria Villarruel responde a críticas en redes: ‘Ansiosa por saber qué inteligencia hacen sobre mí’

La vicepresidente enfrentó mensajes en su contra en redes sociales y exigió que publiquen los supuestos ‘carpetazos’ para iniciar acciones legales.

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel , respondió públicamente a una serie de mensajes hostiles recibidos a través de la red social X. En sus respuestas, la funcionaria reclamó la publicación de los supuestos “carpetazos” mencionados por los usuarios para evaluar posibles acciones legales.

La polémica comenzó tras un mensaje en el que Villarruel reafirmó su compromiso con el Gobierno, escribiendo que seguirá trabajando “como lo viene haciendo desde su fundación”. Este comentario desató reacciones, entre ellas la del usuario @ASB2509 , quien insinuó la existencia de “dos carpetazos”.

Villarruel contestó directamente: “Por favor, publicá esos carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia. Voy a esperar su difusión para tomar las correspondientes acciones legales”.

Defensa ante críticas personales

Otro usuario, bajo el alias ‘Tensz Neumann’ , afirmó sentirse decepcionado por la vicepresidenta, acusándola de haberse alineado con la “casta” política. Villarruel no tardó en responder: “No me asocies con la casta ni el círculo rojo. Soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mí lo que piensan de los políticos, pero no permitiré que me relacionen con lo que ha destrozado este país. Circula”.

Señalamientos contra trolls organizados

Según trascendió, los usuarios involucrados estarían vinculados al grupo de trolls liderado por Santiago Caputo , asesor del presidente Javier Milei . Villarruel no hizo referencia directa a esta relación, pero su firmeza en las respuestas refleja su postura frente a las acusaciones y ataques en redes sociales.

Con estas declaraciones, la vicepresidenta dejó claro que no tolerará difamaciones y seguirá utilizando herramientas legales para defenderse de posibles campañas en su contra.