El Gobierno lanza un “plan aspiradora” de pesos en plena campaña

La estrategia busca absorber liquidez y evitar la presión dolarizadora antes de las elecciones.

El Gobierno activó en las últimas horas un endurecimiento monetario sin precedentes, bautizado por el mercado como “plan aspiradora”, que marca un contraste absoluto con el “plan platita” utilizado por la administración anterior en épocas electorales.

La medida central fue una licitación fuera de cronograma del Tesoro, que logró absorber $3,8 billones, menos de lo esperado, pero suficientes para retirar de circulación buena parte de los pesos que habían quedado sueltos tras la escasa renovación de deuda de la semana pasada.

Un apretón para contener al dólar

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reconoció que esos fondos no se volcarían al crédito ni al consumo, y que la prioridad es retirarlos de la plaza financiera para frenar la dolarización y mantener a raya la inflación.

En paralelo, el Banco Central dispuso un aumento de encajes bancarios, lo que limitará la capacidad de los bancos de prestar en los próximos meses. Esa decisión, sumada a la suba de tasas de interés, generó un escenario de liquidez restringida que ya impacta en el costo del dinero.

El objetivo inmediato es claro: llegar a las elecciones con el tipo de cambio bajo control. En las últimas dos semanas, el dólar oficial retrocedió de $1.380 a $1.315, mientras que las consultoras privadas estiman que la inflación de agosto podría ubicarse en torno al 2% mensual.

Un giro opuesto al “plan platita”

La estrategia es la contracara de los planes que implementó Alberto Fernández en 2021 y 2023, cuando se volcó dinero al mercado para inyectar consumo de corto plazo. Esa política derivó en mayor presión cambiaria y aceleración inflacionaria.

En cambio, la actual gestión apuesta a que la escasez de pesos reduzca la tentación de dolarizarse y logre transmitir una señal de disciplina al mercado, aun en un contexto político atravesado por la incertidumbre electoral.

El desafío electoral y la incógnita económica

El próximo test serán las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, un termómetro político clave. Si el oficialismo no logra un resultado sólido, la presión sobre el tipo de cambio podría recrudecer hasta las generales del 26 de octubre, cuando se consolidará la nueva relación de fuerzas en el Congreso.

Por ahora, el “plan aspiradora” es la apuesta del ministro Luis Caputo para calmar al mercado y garantizar estabilidad cambiaria. La gran pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse este esquema sin ahogar a la economía real ni desatar tensiones en el frente social.