Milei relanza la campaña con dos actos clave en la provincia

El Presidente reprogramó su lanzamiento en Junín y prepara un evento masivo en Tortuguitas para fiscales.

La campaña electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires comenzó con tropiezos climáticos y con la presión de números reñidos. El acto que iba a realizarse en Junín debió posponerse por el temporal y se concretará el lunes próximo, mientras en paralelo se planifica un masivo encuentro en Tortuguitas para presentar a los fiscales libertarios.

El lanzamiento bonaerense, pensado como un gesto de unidad de La Libertad Avanza, tendrá a Milei junto a José Luis Espert y los principales candidatos provinciales. La postal servirá para proyectar la campaña hacia los comicios del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre.

El factor clima y la pulseada interna

La suspensión en Junín expuso la fragilidad logística del oficialismo libertario y la obsesión por garantizar el lleno en cada acto. Un teatro semivacío hubiese sido una foto de debilidad política en plena pelea con el kirchnerismo en territorio bonaerense.

La mesa chica que conduce Santiago Caputo, junto a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, decidió recalibrar la estrategia. Allí se resolvió no alterar la hoja de ruta: además de Junín, Milei encabezará un acto en Lomas de Zamora el 27 de agosto y cerrará la campaña en un club entre Moreno y General Rodríguez, bastión clave de la Primera Sección Electoral.

Tortuguitas: la apuesta por los fiscales

El oficialismo prepara un acto multitudinario en el Live Arena de Tortuguitas, con capacidad para 13.500 personas. El objetivo es movilizar a 40.000 fiscales en toda la provincia para contrarrestar el aparato del peronismo y evitar lo que describen como el “robo de votos y boletas”.

La fiscalización aparece como el talón de Aquiles del libertarismo en un escenario donde el peronismo aún conserva estructura territorial. Milei busca suplir esa debilidad con épica y militancia rentada.

Nervios en los mercados y el fantasma del Riesgo País

En la Casa Rosada saben que las elecciones del 7 de septiembre son un test que excede lo electoral. Una victoria ajustada, o peor aún, una derrota, podría agravar la incertidumbre financiera, con impacto directo en el Riesgo País y en la volatilidad cambiaria.

“El desafío es mostrar orden y fortaleza política para que la economía no se desestabilice”, admitió un funcionario cercano al Presidente.

Milei enfrenta una campaña decisiva en la provincia de Buenos Aires, donde cada voto cuenta. La apuesta por los actos masivos y la movilización de fiscales revela la tensión interna: sostener la épica libertaria mientras se intenta consolidar poder real en el territorio más hostil.