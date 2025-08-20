El Gobierno advierte que no podrá aplicar leyes de la oposición

Francos dijo que revertir los vetos generaría gastos sin recursos y acusó motivaciones electorales.

El Gobierno nacional encendió la alarma a horas de una sesión clave en la Cámara de Diputados. El ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Ejecutivo no podrá cumplir las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a la Emergencia en Discapacidad y al aumento de jubilaciones.

“No tenemos recursos para enfrentar eso”, sostuvo en declaraciones radiales, y remarcó que el Ejecutivo no está dispuesto a emitir dinero ni a provocar un nuevo déficit fiscal.

Choque político y económico

Francos cuestionó la insistencia legislativa al señalar que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión y acusó a los bloques mayoritarios de impulsar una jugada “absolutamente política” con la mira en las elecciones.

“Creo que el veto presidencial, con 30 páginas de argumentación, es sólido. Ir al recinto sin dictamen me parece poco serio”, lanzó el funcionario.

Jubilados y discapacidad, en el centro del debate

Los proyectos vetados apuntaban a aumentar los haberes jubilatorios y a declarar la emergencia en discapacidad, dos temas sensibles que ya movilizan a la sociedad. La oposición denunció que el Gobierno se muestra “cruel con los jubilados y los discapacitados”. Francos replicó: “No hay mayor crueldad que la inflación para los sectores más carentes”.

Riesgo de retroceso económico

El ministro vinculó la ofensiva opositora con la política de emisión monetaria aplicada en gestiones anteriores. “Si no, volvemos a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario. Eso genera inflación, y la gente no quiere más inflación”, afirmó.

El oficialismo enfrenta una mega sesión en Diputados cargada de proyectos con fuerte impacto social y fiscal. El escenario es incierto: los recientes roces con los gobernadores por fondos y las heridas abiertas por el cierre de listas podrían dejar al oficialismo en minoría.

La oposición llega envalentonada tras la media sanción al aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, además del rechazo a decretos presidenciales. Ahora busca repetir la jugada con temas sensibles que pueden cambiar el humor social en plena campaña electoral.

La pulseada en el Congreso no solo pondrá a prueba la resistencia del Gobierno, sino que marcará el tono de la recta final hacia las elecciones.