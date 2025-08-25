Karina Milei reapareció y lanzó un fuerte mensaje

En un acto en La Matanza, la hermana del Presidente negó vínculos con las coimas y prometió “dar la batalla contra la corrupción”.

En medio del escándalo por los audios que la mencionan en un presunto circuito de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei reapareció este sábado en público y eligió La Matanza para enviar un mensaje de resistencia política.

La secretaria General de la Presidencia, considerada la figura más influyente del entorno del mandatario, habló ante más de 8 mil militantes libertarios reunidos en una “Jornada de Formación de Fiscales” organizada por La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense.

“Vinimos para que no roben más. Estamos dispuestos a dar la batalla”, sostuvo Milei, en alusión directa al kirchnerismo y al contexto judicial que golpea al Gobierno.

El trasfondo del caso

Los audios que desataron la crisis pertenecen a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y abogado personal de Milei, quien vinculó a Karina y a Eduardo “Lule” Menem con un sistema de recaudación ilegal a través de proveedores de medicamentos y servicios para personas con discapacidad.

Aunque la Justicia ya abrió una investigación preliminar, desde el oficialismo insisten en que se trata de una operación política. En ese marco, la aparición de Karina Milei buscó no solo respaldar al Presidente, sino también reforzar la imagen de unidad y firmeza frente a las denuncias.

El mensaje político

Durante el acto, Milei agradeció la masiva convocatoria y remarcó la importancia del control electoral. “Más de 8 mil guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros”, escribió luego en sus redes sociales.

Además de Karina, participaron referentes como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko, en un despliegue político que buscó mostrar músculo en territorio peronista.

Contexto y consecuencias

La estrategia libertaria es clara: mientras la Justicia avanza sobre las denuncias, el oficialismo apuesta a transformar la crisis en una bandera de lucha contra “la casta” y a movilizar a su militancia en el conurbano bonaerense, clave para las próximas elecciones.

El caso judicial promete seguir escalando, pero la hermana del Presidente eligió responder desde la política, con una advertencia: “Libertad o nada”.