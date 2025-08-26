El furcio de Milei: “Les estamos afanando los choreos”

El Presidente lanzó un acto fallido contra el kirchnerismo en Junín y desató críticas en medio del escándalo por coimas.

En medio de la polémica por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo de controversia con un llamativo lapsus. Durante un acto en la ciudad bonaerense de Junín, aseguró que la oposición está molesta “porque le estamos afanando los choreos”.

La frase completa, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue: “Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces”.

Un discurso en clima enrarecido

El evento tuvo como objetivo presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, pero estuvo atravesado por la tensión del escándalo de corrupción que golpea al oficialismo. Con un tono desafiante, Milei reafirmó que “contra los kirchneristas no hay negociación posible”, en un mensaje de fuerte confrontación política.

Su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también subió al escenario y sostuvo la misma línea discursiva: “Kirchnerismo nunca más”, al tiempo que agradeció a la militancia juvenil por su trabajo en la organización partidaria.

Reacciones inmediatas

El fallido presidencial no tardó en convertirse en el momento más comentado del acto. Críticas, burlas y cuestionamientos inundaron las redes sociales, donde opositores y usuarios remarcaron la contradicción entre el discurso anticorrupción del Gobierno y las graves denuncias que hoy sacuden a su gestión.

En paralelo, el propio Milei interrumpió su discurso para pedir un médico que asistiera a una persona del público, un episodio que quedó opacado por el lapsus que alimentó la polémica.

Contexto y consecuencias

El furcio se da en una semana clave para la Casa Rosada, con el caso de las coimas escalando en la agenda judicial y mediática. Lejos de despejar dudas, la frase presidencial refuerza la tensión política y pone al oficialismo a la defensiva en plena campaña.