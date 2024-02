Recorte de personal en la Agencia Nacional de Discapacidad: críticas y reclamos por discriminación

En su descargo, ASDRA recordó que “durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. Uno de los ‘me gusta’ que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo”. A pesar de los reclamos y contactos con las autoridades, tanto desde ASDRA como desde la Red T21, la situación permanece sin respuestas claras por parte del Ejecutivo nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad.