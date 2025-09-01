El Congreso de Comunicación Digital llega a San Luis

Será el 12 de septiembre en Potrero; habrá seis paneles y figuras nacionales.

San Luis será sede del Congreso de Comunicación Digital “¿Quién controla el relato en la era de la IA?”, una jornada federal que propone comprender —y explicar— el nuevo ecosistema informativo atravesado por inteligencia artificial, algoritmos y plataformas. La consigna: actualizarse, debatir y tejer redes entre periodistas, académicos, consultores y funcionarios.

El encuentro se realizará el jueves 12 de septiembre, de 8:30 a 18:00, en el Salón de Los Trebejos del Hotel Internacional de Potrero de los Funes. La inscripción online ya está habilitada, con un valor de $23.000 y descuentos promocionales.

“Será una jornada para actualizarnos y pensar nuevos desafíos”, adelantó el secretario de Comunicación, Diego Masci. El consultor Pablo Pérez Paladino, ideador del congreso (primera edición en Buenos Aires), anticipó una sorpresa: un referente nacional del streaming —presencial o por Zoom— para analizar la mutación del consumo informativo.

Entre los disertantes confirmados figuran Florencia Filadoro (opinión pública, juventudes y consumo digital, con foco en apuestas online y adicciones), Federico Rey Lennon (presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos) y Natalia Aruguete (investigadora en comunicación digital). Además, habrá un panel educativo con las tres universidades nacionales de la provincia: UNSL, UNViMe y UNLC.

La grilla incluirá seis paneles: poder simbólico en la era de la IA; campañas con microsegmentación; crisis de medios y ascenso del streamer político; federalismo narrativo desde las provincias; regulación, ética y plataformas frente a la desinformación; y TikTok, memes y política pop para interpelar a nuevas audiencias.

El congreso plantea un debate urgente: quién define la agenda y cómo se construye verdad en circuitos dominados por algoritmos opacos, emocionalidad y formatos cortos. La tesis organizadora es nítida: la IA no reemplaza al periodismo ni a la comunicación pública, pero reconfigura métodos, tiempos y responsabilidades.

Para el ecosistema local, la cita promete actualización profesional, networking y herramientas para comunicar desde San Luis con escala federal. Con cupos limitados, la organización recomienda inscribirse con antelación en el sitio de Enter Comunicación.