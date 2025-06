Estudiantes vivirán un “Get Ready With Me” periodístico en la Jornada CLIP

El 6 de junio, la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) montará una redacción abierta en el Centro Cultural Puente Blanco. Los estudiantes recibirán capacitación en fotoperiodismo y producción audiovisual para cubrir una noticia real.

El próximo 6 de junio, en el Centro Cultural Puente Blanco, la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) replicará la dinámica del formato Get Ready With Me (GRWM) para que alumnos de nivel secundario experimenten el rol de periodista. Durante la Jornada de Comunicación, Lenguajes, IA y Producción (CLIP), que se desarrollará entre las 9:00 y las 16:00, los jóvenes participarán en una jornada práctica de redacción, edición y fotoperiodismo, acompañados por los profesionales de ANSL.

Del “Get Ready With Me” al “Get Ready to Report”

El formato GRWM, que suele mostrar en redes sociales el proceso de preparación de influenciadores o creadores, se reinterpretará como “Get Ready to Report”, adaptando la idea de relato en primera persona a la labor periodística. Tras una breve capacitación teórica, cada estudiante recibirá herramientas para:

Fotoperiodismo : aprenderá a seleccionar encuadres, composición de la imagen y editar fotografías que ilustren una nota.

Producción y posproducción audiovisual : conocerá conceptos básicos de grabación, edición de video y montaje final.

Cobertura informativa: recibirá pautas para recolectar datos, entrevistar fuentes y redactar una nota periodística.

La isla de redacción de ANSL

La ANSL montará en el Puente Blanco una “isla de redacción” con estaciones de trabajo que simulan el entorno cotidiano de la agencia. Allí, los estudiantes rotarán por:

Estación de recolección de información: donde identificarán un tema de interés, consultarán fuentes y tomarán notas. Estación de fotoperiodismo: equipada con cámaras y dispositivos móviles, para poner en práctica las pinceladas teóricas sobre composición y tratamiento de imágenes. Estación de edición de video y posproducción: con software básico de edición para el montaje de piezas audiovisuales. Estación de corrección de estilo y publicación: donde recibirá feedback de los subdirectores de Redacción y Fotografía para revisar ortografía, estructura de la noticia y calidad de las imágenes antes de la publicación.

Producciones que se vuelven noticia

Al finalizar la jornada, los trabajos de los estudiantes se unificarán en un artículo colectivo que se publicará en el portal de la ANSL. Cada participante figurará con su nombre y el rol desempeñado: reportero, fotógrafo o editor audiovisual. El director general de la agencia, Gustavo Díaz, junto con el director de Producción Multimedia, Sergio Nieto, y los subdirectores de Redacción, Marcelo Dettoni, y de Fotografía, Fabián Uset, supervisarán la actividad y brindarán orientación personalizada.

Una apuesta a la formación práctica

La propuesta busca que los alumnos experimenten “en carne propia” la dinámica diaria de una redacción: toma de decisiones bajo presión, manejo de tiempos de entrega y trabajo en equipo.

“Nuestro objetivo es que cada estudiante comprenda que el periodismo no solo transmite hechos, sino que exige rigor, ética y compromiso con la veracidad”, explicó el subdirector de Redacción, Marcelo Dettoni.

Inscripción y acceso

La Jornada CLIP es gratuita y está dirigida a estudiantes secundarios de toda la provincia. Los interesados deben inscribirse en la web de la ANSL o en el Centro Cultural Puente Blanco antes del 30 de mayo.

“Queremos que más jóvenes descubran la vocación periodística y aprendan a contar historias con responsabilidad”, señaló Fabián Uset, subdirector de Fotografía.

Con esta iniciativa, la Agencia de Noticias San Luis refuerza su compromiso con el fomento de nuevas generaciones de comunicadores, brindándoles experiencia real y acercándolos al ritmo de trabajo de una redacción profesional.