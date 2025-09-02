El beneficiario de Inclusión murió mientras trabajaba

Tenía 62 años; se descompensó en el anfiteatro Ramón Abregó.

Un beneficiario de Inclusión Social, identificado como Edilberto Miranda (62), murió este martes alrededor de las 9:30 tras descompensarse mientras realizaba tareas en el sector del anfiteatro Ramón Abregó, sobre avenida IV Centenario, en la ciudad de San Luis.

Según informó Relaciones Policiales, efectivos de la UROP I fueron los primeros en llegar al lugar. Minutos después arribó una ambulancia del SEMPRO, cuyos profesionales aplicaron maniobras de RCP; pese al esfuerzo, no lograron revertir el cuadro y confirmaron el deceso en la escena.

El trabajador cumplía funciones en la zona del anfiteatro cuando se desplomó. Testigos dieron aviso al 911 y colaboraron para despejar el área hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El caso vuelve a poner el foco en los protocolos de respuesta ante eventos críticos en la vía pública y en ámbitos laborales: capacitación en RCP, tiempos de arribo de ambulancias y disponibilidad de equipos como DEA (desfibrilador externo automático).

Se aguardará la autopsia para establecer la causa médica del fallecimiento y se dará intervención judicial de rutina. El organismo responsable del programa evaluará medidas de acompañamiento a la familia y la revisión de procedimientos preventivos.