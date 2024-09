Golpearon a un alumno en el colectivo de la escuela N°17 V Brigada Aérea

Dos chicos que también asisten a ese establecimiento le golpearon el rostro arriba del rodado.

Román Figueroa tiene 16 años y es alumno de la Escuela Técnica N°17 V Brigada Aérea de Villa Mercedes. Sufrió una agresión por parte de dos chicos en el colectivo que traslada a los estudiantes de ese establecimiento educativo. El lamentable hecho sucedió hace unas semanas en el horario de salida cerca de las 13:30hs.

“El problema empezó en el ingreso cuando estaban haciendo la fila y unos chicos se pusieron en el lugar donde el curso de mi hijo habitualmente se forma, entonces les pidieron que se corran y los chicos los empezaron a insultar”, contó Jonathan Figueroa, padre del adolescente.

Agregó que a la salida, cuando todos se subieron al colectivo, dos de los chicos, que son hermanos, lo comenzaron a molestar y cuando Román les pidió que pararan uno lo agarró del cuello mientras que el otro le pegó piñas en el rostro.

“El colectivo estaba lleno, los chicos deberían ir todos sentados, pero nadie controla eso. Y como mi hijo y los otros dos estaban parados, ahí lo agarraron”, reveló el hombre.

En otra oportunidad, otros adolescentes lo habían buscado para pelear y Román se fue de donde estaban para no entrar en conflicto, pero igualmente lograron pegarle.

“No es el único que sufrió agresiones, otros compañeros también. Pero en la escuela no intervienen ni toman medidas para que esas situaciones no pasen, ni siquiera ponen amonestaciones porque dicen que desde el Ministerio de Educación no se lo permiten. Estoy cansado de reclamarle al director, pero no hace nada”, contó Figueroa y añadió que ya realizó una denuncia para dejar asentado lo sucedido.

También comentó que se comunicó con la mamá de los hermanos que golpearon a su hijo, pero la mujer los defendió diciéndole que hicieron una broma y que se les fue de las manos.

“Después de lo que pasó, mi hijo no quería ir más a la escuela por miedo a que le vuelvan a pegar. Pero ahora está yendo y hasta el momento no tuvo más problemas”, manifestó el padre.