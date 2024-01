Sigue el relevamiento para el Plan de Regularización Dominial de viviendas

A password will be e-mailed to you.

El Gobierno buscará de manera rápida y efectiva simplificarles los trámites a los sanluiseños que tienen su casa pero todavía no la escritura. “El primer paso es avanzar en la regularización dominial de los terrenos en los que se han construido los barrios en las diferentes localidades de la provincia. Realizamos reuniones con los intendentes, que nos proveen los datos, y con Catastro, porque no hay registros previos, los elaboramos ahora”, explicó el director de Vivienda, Hugo Rossi.