La Expo Emprendedores llega al Parque de las Naciones

Este domingo, más de 160 productores ofrecerán artesanías, comidas y espectáculos con entrada libre y gratuita.

Este domingo, el Parque de las Naciones será escenario de una nueva edición de la Expo Emprendedores, un evento que reunirá a 160 productores y artesanos de toda la provincia. La propuesta, con entrada libre y gratuita, abrirá sus puertas de 12:00 a 19:00, combinando comercio, gastronomía y espectáculos en vivo.

Los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de rubros, desde artesanías y panificados hasta chacinados y conservas. El evento incluirá un patio gastronómico con comidas regionales, puestos de cerveza artesanal y juegos para los más chicos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para disfrutar en familia o con amigos.

La jornada estará acompañada por música en vivo. Sobre el escenario se presentarán La Cuyana, Melodías del Recuerdo y Sergio Flores, aportando ritmo y color a un encuentro pensado para impulsar el trabajo y la visibilidad de los emprendedores sanluiseños.

Además de ser una vidriera para la producción local, la Expo busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, incentivando el consumo de productos hechos en la provincia y el desarrollo de la economía regional.

Con una oferta que combina compras, gastronomía y cultura, el evento promete una tarde de paseo al aire libre y una oportunidad para descubrir el talento y la creatividad de San Luis.