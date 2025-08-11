Las ONG que se suman al plan de Inclusión Social

Tres nuevas entidades firmaron convenios con la Provincia para fortalecer el trabajo comunitario y el orden institucional.

El proceso de recuperación de la institucionalidad que impulsa el Gobierno provincial sumó este lunes a tres organizaciones más. La Sociedad Española, la Comisión de Fomento del barrio General San Martín y la Asociación Civil Colectividad Boliviana firmaron convenios con la Dirección de Inclusión Social, ampliando la red de trabajo conjunto.

El director del área, Juan Pablo Torres, encabezó la recorrida por cada institución, donde dialogó con beneficiarios del Plan de Inclusión Social y explicó los alcances de los acuerdos. La iniciativa busca formalizar y ordenar la colaboración de los participantes del plan, reforzando el vínculo entre el Estado y las organizaciones de base.

En la Comisión de Fomento del barrio General San Martín trabajan 20 beneficiarios; en la Sociedad Española, 10; y en la Asociación Civil Colectividad Boliviana, 19. Con estas incorporaciones, ya son 10 las entidades que se integran al programa bajo convenios formales.

El plan apunta a que cada beneficiario cumpla tareas específicas dentro de instituciones comunitarias, deportivas, culturales o sociales, optimizando recursos y garantizando un impacto directo en la comunidad.

Con esta nueva etapa, el Gobierno provincial refuerza su objetivo de ordenar y transparentar el funcionamiento del Plan de Inclusión Social, fortaleciendo su rol como herramienta de integración y desarrollo local.